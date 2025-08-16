غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

يعد عصير الصبار من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية والتجميلية.

ووفقا لما جاء في موقع herbalife نكشف لكم أهم فوائد تناول عصير الصبار كمكل غذائي.

يدعم الصبار عملية الهضم الصحية

عند استهلاكه كمنشط للجهاز الهضمي، يمكن استخدام عصير الصبار لتهدئة المعدة.

يدعم امتصاص العناصر الغذائية

أثناء مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، الذي يبلغ طوله أكثر من 6 أمتار، تُمتص العناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والدهون والبروتينات والكربوهيدرات والماء من الأمعاء إلى مجرى الدم ليستفيد منها الجسم.

تُوفر هذه العناصر الغذائية بنيةً للجسم، مما يسمح لنا بنمو الأنسجة وإصلاحها، كما تُوفر الطاقة اللازمة للأنشطة اليومية.

في إحدى الدراسات المستقلة قام الباحثون باختبار تأثيرات جل الصبار ومستخلص الأوراق الكاملة وتأثير هذه المستحضرات السائلة على امتصاص وتركيز فيتامينات C و E في بلازما الدم لاحقًا.

أظهرت التجربة أن جل الصبار، كعامل إطلاق تدريجي، يُبطئ امتصاص فيتامين سي مُحافظًا على مستوياته في البلازما مرتفعة لفترة أطول مقارنةً بالمجموعة الضابطة وكان لكلا النوعين من الصبار تأثير مماثل فيما يتعلق بفيتامين هـ.

صحة الأمعاء ودعم المناعة

البريبايوتكس هي مركبات موجودة في الأطعمة تُعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي و من أمثلة الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس التفاح والموز والثوم وفول الصويا.

تشير البيانات العلمية الحديثة إلى أن المركبات الموجودة في الصبار قد تكون مكونًا حيويًا مفيدًا

ووفقًا لدراسة مستقلة قد يعمل الأسيمانان، وهو عديد السكاريد الموجود في الصبار، كبريبايوتيك ويحفز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

عادةً ما يصاحب هذا التغيير في تركيبة ميكروبات الأمعاء تحسن في الجهاز المناعي من خلال تعديل الاستجابة المناعية.

يعزز مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الصبار على تعزيز نظام المناعة في الجسم ويجب التحكم في الأكسدة، وهي عملية تحدث في الجسم بشكل طبيعي كجزء من عملية الأيض اليومية، لأن الإجهاد التأكسدي قد يُسبب تلفًا لخلايا وأنسجة الجسم.

مضادات الأكسدة ، الموجودة بكثرة في الأطعمة النباتية مثل الصبار، تحافظ على توازن عمليات الأكسدة ومضادات الأكسدة كما أن السكريات المتعددة والمركبات الأخرى الموجودة في الصبار قد توفر حماية إيجابية من الإجهاد التأكسدي و في دراسة مستقلة لاحظ المشاركون الذين تناولوا مستخلص الصبار يوميًا لمدة 14 يومًا تحسنًا في إجمالي قدرة مضادات الأكسدة المقاسة في البلازما دون أي آثار جانبية سريرية.

مرطب و سعرات حرارية أقل

إلى جانب كونه مكملًا غذائيًا يُحسّن الهضم، يُعدّ عصير الصبار، المُحضّر بمزج جل الصبار مع الماء، مشروبًا يُساعد على ترطيب الجسم فالترطيب ضروري لوظائف الجسم وأعضائه بشكل سليم.