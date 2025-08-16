قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية أساس أي تسوية
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
رياضة

انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول

واد دجلة
حسام الحارتي

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبي ووادي دجلة المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثانى من  الدوري المصري دورىNILE"، بالتعادل السلبى

 وحرمت عارضة إنبى فريق وادى دجلة من التقدم فى الدقيقة 35.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات من الفريقين من أجل احراز هدف التقدم من بداية المباراة الإ أن الفريقين لجأ الى التأمين الدفاعي المنظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال التقدم للأمام .

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة- محمد سمير محمد- مروان داوود- مصطفى كشك.

وسط الميدان: أحمد العجوز- مودي ناصر- أحمد إسماعيل.

خط الهجوم: رفيق كبو- محمد شريف- يوسف أوبابا.

بينما خاض دجلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح، عمر عدلي، أحمد دحروج، شادي ماهر.

الوسط: إسلام كنو، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي، أحمد فاروق.

الهجوم: محمود دياسطي، وينفول كوبينا

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

