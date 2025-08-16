انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبي ووادي دجلة المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الثانى من الدوري المصري دورىNILE"، بالتعادل السلبى

وحرمت عارضة إنبى فريق وادى دجلة من التقدم فى الدقيقة 35.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات من الفريقين من أجل احراز هدف التقدم من بداية المباراة الإ أن الفريقين لجأ الى التأمين الدفاعي المنظم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال التقدم للأمام .

وخاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة- محمد سمير محمد- مروان داوود- مصطفى كشك.

وسط الميدان: أحمد العجوز- مودي ناصر- أحمد إسماعيل.

خط الهجوم: رفيق كبو- محمد شريف- يوسف أوبابا.

بينما خاض دجلة المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: كمال أبو الفتوح، عمر عدلي، أحمد دحروج، شادي ماهر.

الوسط: إسلام كنو، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي، أحمد فاروق.

الهجوم: محمود دياسطي، وينفول كوبينا