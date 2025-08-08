قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السماوي سقط في الفخ.. وادي دجلة يصدم بيراميدز في افتتاح الدوري

بيراميدز واودي دجلة
بيراميدز واودي دجلة
حمزة شعيب

انتهت مواجهة بيراميدز ووادى دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

دقيقة حداد وبداية ساخنة

وقبل انطلاق اللقاء، وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادًا على روح محمد أبو النجا "بونجا"، حارس مرمى وادي دجلة الراحل، في لفتة إنسانية مؤثرة.

ومع بداية المباراة، حصل وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، على أول بطاقة صفراء في الموسم بالدقيقة 11، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل جديد أجبر الحكم على إشهار البطاقة الحمراء المباشرة، ليلعب الفريق السماوي بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر.

 

استغل وادي دجلة النقص العددي، وفرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن دون ترجمة ذلك إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي لبيراميدز وتألق لافت من الحارس أحمد الشناوي.

 

مع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء بيراميدز نسبيًا، إلا أن الالتزام الدفاعي ظل سائدًا من الطرفين. وفي الدقيقة 63، تلقى محمود طلعت لاعب وسط دجلة البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل فريقه المباراة هو الآخر بعشرة لاعبين.

وأجرى مدرب دجلة تغييرات ثلاثية عقب الطرد، حيث غادر الملعب كل من إيفرتون داسيلفا، فيستون ماييلي، وعبد الرحمن مجدي، ودخل بدلًا منهم زيكو، مروان حمدي، ومحمد رضا بوبو.

 

في الدقيقة 74، كاد محمود دياسطي أن يضع وادي دجلة في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.
وشهدت الدقائق التالية عدة تبديلات من الفريقين للحفاظ على التوازن الدفاعي والهجومي.

التشكيل الرسمي لبيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ، محمود مرعي، أحمد سامي، طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، وليد الكرتي، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: محمود جاد، أسامة جلال، بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، يوسف أوباما، مروان حمدي

تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، محمود طلعت، أحمد فاروق

الهجوم: كوبينا، محمود دياسطي

البدلاء: عمرو شعبان، أحمد داهش، أحمد أيمن، أحمد رضا، إسلام كانو، أحمد سكولز، يوسف أويا، محمد عبد الرحيم، ميس كاتدروب

غيابات مؤثرة في بيراميدز

دخل بيراميدز اللقاء وسط غيابات عديدة أثرت على التشكيل، أبرزها:

محمد الشيبي (إيقاف مباراة واحدة)

محمد حمدي (إيقاف مباراتين)

رمضان صبحي (برنامج تأهيلي بسبب إصابة في العضلة الضامة)

محمود زلاكه( إصابة 

عبد الرحمن جو (إصابة عضلية ويخضع للتأهيل)

بيراميدز وادي دجلة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

المتهمة

حبس التيك توكر بوبا اللدغة في نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

المتهم

الإسكندرية .. القبض على حداد حاول سرقة قطع حديدية من مترو العصافرة

الدولار

قرار جديد بشأن صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة

بالصور

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد