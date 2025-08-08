السماوي سقط في الفخ.. وادي دجلة يصدم بيراميدز في افتتاح الدوري

انتهت مواجهة بيراميدز ووادى دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

دقيقة حداد وبداية ساخنة

وقبل انطلاق اللقاء، وقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادًا على روح محمد أبو النجا "بونجا"، حارس مرمى وادي دجلة الراحل، في لفتة إنسانية مؤثرة.

ومع بداية المباراة، حصل وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، على أول بطاقة صفراء في الموسم بالدقيقة 11، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 15 بعد تدخل جديد أجبر الحكم على إشهار البطاقة الحمراء المباشرة، ليلعب الفريق السماوي بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر.

استغل وادي دجلة النقص العددي، وفرض سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن دون ترجمة ذلك إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي لبيراميدز وتألق لافت من الحارس أحمد الشناوي.

مع انطلاق الشوط الثاني، تحسن أداء بيراميدز نسبيًا، إلا أن الالتزام الدفاعي ظل سائدًا من الطرفين. وفي الدقيقة 63، تلقى محمود طلعت لاعب وسط دجلة البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل فريقه المباراة هو الآخر بعشرة لاعبين.

وأجرى مدرب دجلة تغييرات ثلاثية عقب الطرد، حيث غادر الملعب كل من إيفرتون داسيلفا، فيستون ماييلي، وعبد الرحمن مجدي، ودخل بدلًا منهم زيكو، مروان حمدي، ومحمد رضا بوبو.

في الدقيقة 74، كاد محمود دياسطي أن يضع وادي دجلة في المقدمة بتسديدة قوية من خارج المنطقة، لكن أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقائق التالية عدة تبديلات من الفريقين للحفاظ على التوازن الدفاعي والهجومي.

التشكيل الرسمي لبيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ، محمود مرعي، أحمد سامي، طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، وليد الكرتي، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: محمود جاد، أسامة جلال، بلاتي توريه، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو، يوسف أوباما، مروان حمدي

تشكيل وادي دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، محمود طلعت، أحمد فاروق

الهجوم: كوبينا، محمود دياسطي

البدلاء: عمرو شعبان، أحمد داهش، أحمد أيمن، أحمد رضا، إسلام كانو، أحمد سكولز، يوسف أويا، محمد عبد الرحيم، ميس كاتدروب

غيابات مؤثرة في بيراميدز

دخل بيراميدز اللقاء وسط غيابات عديدة أثرت على التشكيل، أبرزها:

محمد الشيبي (إيقاف مباراة واحدة)

محمد حمدي (إيقاف مباراتين)

رمضان صبحي (برنامج تأهيلي بسبب إصابة في العضلة الضامة)

محمود زلاكه( إصابة

عبد الرحمن جو (إصابة عضلية ويخضع للتأهيل)