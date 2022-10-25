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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت..حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: إقامة حدث عائلي بشكل مذهل

برج الحوت
برج الحوت

تشير توقعات برج الحوت اليوم ، أنت سعيد وتحاول الاستمتاع بهذا اليوم الرائع، المزاج السعيد لأفراد الأسرة سيبقي معنوياتك عالية.

توقعات برج الحوت اليوم 25 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

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وإليك توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

ستسمح لك حالتك المالية الجيدة بإنفاق الأموال على إقامة حدث عائلي بشكل مذهل، سيتم حل المشكلات المتعلقة بالعمل وستتمكن من الاحتفاظ بعملائك. 

قد تضطر إلى السفر لمقابلة شخص قريب، كل شيء يبدو رائعا ما عدا جبهة الحب.

ويجب أن تجري مناقشة جادة مع رفيقك لترتيب الأمور، قد ينغمس البعض في بعض الأنشطة الجماعية، هناك الكثير لاستكشافه ، فقط اكتشف كيف تم التخطيط ليومك بواسطة نجومك.

توقعات برج الحوت مهنيا 

أنت تؤمن بفعل الأشياء على أكمل وجه، سوف تحصل على التقدير لإنجاز العمل بشكل رائع، إنه يوم مناسب لإظهار موهبتك الخفية في العمل وإثارة إعجاب الآخرين، تسير بعض اجتماعات العمل بشكل جيد وتقدم لك صفقات جيدة

توقعات برج الحوت عاطفيا 

قد ينشأ بعض سوء التفاهم بينك وبين شريكك ، لذا حاول التواصل وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، أولئك الذين يحبون العزوبية قد يتعرضون لضغوط من قبل كبار السن لربط عقدة، قد يحصل البعض على عروض الزواج المرغوبة.

توقعات برج الحوت خلال الأيام المقبلة

ستسمح لك حالتك المالية الجيدة بتحقيق حلمك في الانضمام إلى أي دورة مهنية أو نشاط أو ممارسة هواية، قد يستكشف البعض سوق العقارات ويخططون لشراء منازلهم.

كما أنك مرتبط عاطفيًا بإخوتك والآن قد تخطط لتقديم بعض الهدايا باهظة الثمن لهم أو مساعدتهم على تحقيق أحلامهم.

 

 

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