السيسي: ثلاث هزات أدت لخروج بعض المصانع من الخدمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن " الصناعة حدث بها ثلاث هزات أدت لخروج بعض المصانع من الخدمة الأولى فى 2011، و 2013 وخرجت مصانع من الخدمة وذلك بسبب أن البعض كان قد حصل على قروض و لم يستطع فى التحمل ".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة على القناة الأولي:" بعض المصانع كانت قد اعدت دراسات الجدوى وكانت ليست دقيقة، وحدث مشكلات".

وأوضح أن الهزة الثانية كانت فى 2016، عندما ارتفع سعر الدولار من 8 جنيها لـ 16 جنيه، و الهزة الثالثة بسبب فيروس كورونا، و الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها ارتفاع الأسعار، و المشكلات التى حدثت فى سلاسل الأمداد".

وكشف الرئيس أن الدولار يدخل لمصر من خلال :" قناة السويس، و الصادرات، و السياحة"، ولا يوجد موارد لبيع الخامات، و التى تعود بالدولار على مصر.

وأكد أن مصر تشتري من الخارج 10 مليون طن فى العام.