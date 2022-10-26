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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنعملكم فيديو من المحكمة.. فيديو لـ حسام حبيب مع شيرين يثير الجدل

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الاخيرة فيديو قديم لـ حسام حبيب و شرين عبدالوهاب بعد الاحداث التى وقعت مؤخرا ومستمرة حتى الآن .

 

ظهر في الفيديو حسام حبيب وهو يحتضن شيرين ومعهما طفلتها وقال ساخرًا: “ هالو..ايه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين وواخد الكريدت كارد بتاعتها.. إيه رأيكم فيا.. وإيه رأيكم فينا.. حلوين صح.. بكرة هنعمل لكم فيديو من المحكمة ”.

 

حقيقة الفيديو المتداول 

 

الفيديو قديم ونشر حسام حبيب فى اواخر شهر يونيو وكان للرد على فى ذلك الوقت حول علاقته مع شيرين عبدالوهاب ، ولكن قام رواد مواقع التواصل الاجتماعى بـ عادة تداوله بكثر فى الوقت الحالى . 

ويذكر ان أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته المثيرة للجدل مع الإعلامى عمرو أديب والتى دفعت والده حسين حبيب للخروج عن صمته ويهاجم ابنه.

وكتب حسام حبيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" : "انا ليا الشرف اني تربية ست لانها ب١٠٠ راجل وتربية الست دى هي اللي هتخليني ماردش عليك حسبى الله ونعم الوكيل ".

 

حسام حبيب شرين عبدالوهاب انستجرام شيرين شيرين عبدالوهاب

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