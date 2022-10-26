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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أوكرانيا: المساعدات الألمانية لبلادنا لن تتضاءل

رئيس وزراء أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا

أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أنه على اقتناع بأن مساعدة ألمانيا في إمداد بلاده بالأسلحة لن تتضاءل.
ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله، في حسابه على موقع التوصال الاجتماعي "تليجرام" عقب لقاء مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت - إن "حكومة وشعب ألمانيا يقفان بالكامل وراء تلك القرارات الموحدة وبالنيابة عن حكومتنا وجميع الأوكرانيين، أشكركم على ذلك".
ووفقًا لرئيس الوزراء، أثبتت الأسلحة الألمانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوي (IRIS-T) أنها فعالة للغاية في حماية سماء أوكرانيا وحياة الأوكرانيين من الصواريخ الروسية.

رئيس الوزراء الأوكرانيين وزيرة الدفاع الألمانية رئيس وزراء أوكرانيا الصواريخ الروسية الأسلحة الألمانية دينيس شميهال

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