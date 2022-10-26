قطع المياه عن مدينة بنها بسبب عطل مفاجئ

أعلنت محافظة القليوبية قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة بنها بسبب عطل مفاجئ في محطة مياه بنها المرشحة.



وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه تم الدفع بعدد من الفنيين وجارى التعامل وإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.



أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.



وأمر مجاهد بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



وتجدر الاشارة الى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.