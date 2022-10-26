116 نقطة شحن سيارات كهربائية لخدمة الوفود المشاركة فى COP27

قال أحمد ملة نائب الرئيس التنفيذى ﻹحدى شركات الطاقة المتجددة المشاركة فى الاستعدادات لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27، أنه تم توفير 18 محطة شحن للسيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بها 116 نقطة شحن لشحن السيارات بشرم الشيخ.

ولفت إلى أنه سيتم توفير عدد كبير من السيارات الكهربائية خلال أيام الموتمر لنقل الوفود المشاركة بالمؤتمر .

و أضاف الملة خلال ندوة تثقيفية حول أهمية التحول للطاقة النظيفة فى مصر ، أنه تم تطوير محطة طاقة شمسية بمدينة شرم الشيخ لإمداد الطاقة الكهربائية لجميع قاعات الموتمر.

وأوضح أنه تم تطوير محطلة متكاملة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 6 ميجاوات من الطاقة المركبة في شرم الشيخ، لإمداد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) بطاقة مستدامة طوال فترة المؤتمر، وإمداد المدينة بالطاقة النظيفة حتى بعد انتهاء المؤتمر العالمي وهذه القدرات توفر الطاقة الكهربائية لحوالى 5 اﻷف منزل بشرم الشيخ.

وقالت ثريا حسن رئيس قطاع التطوير بالشركة ، أن مصر تقدم للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بيئة استثمارية متميزة بالمقارنة بالدول اﻷخرى ، موكدة أن مصر نجحت من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها لوصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لـ 20 % من إجمالى الطاقة المولدة خلال عام 2022.

و أشارت حسن إلى أن استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة و المتجددة فى مصر تبلغ حاليا 2 مليون و 800 ألف دولار، مشيرة إلى أن هناك مشروعات جديدة قيد التنفيذ فى مصر بقدرة700 ميجا وات و ذلك فى ظل زيادة الطلب على الطاقة النظيفة بسبب الظروف اﻷقتصادية التى يمر بها العالم.