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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الفريق يسن إبراهيم يسن يشيد بجهود جنوب السودان في متابعة اتفاق جوبا

وزير الدفاع السوداني
وزير الدفاع السوداني الفريق يسن إبراهيم يسن

 أشاد وزير الدفاع السوداني الفريق يسن إبراهيم يسن، بجهود جنوب السودان في رعاية ومتابعة تنفيذ اتفاق جوبا والوقوف على العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج الترتيبات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور برئاسة اللواء ركن دكتور أبو بكر ابو دقن فقيري، بحضور الرئيس المناوب الدكتور سليمان صندل وأعضاء اللجنة، وضيو مطوق وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان وعضو فريق الوساطة لمحادثات السلام بالسودان.
وقال وزير الدفاع السوداني، في تصريحات اليوم، إن لجنة الوساطة لسلام جوبا، ناقشت سير العمل في تنفيذ اتفاق جوبا، وأن لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور شرحت الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا وقدمت إيجازا متكاملا لكافة المراحل التي تم الوصول إليها والعقبات التي حالت دون تكملة ما تبقى من اتفاق جوبا للسلام.


وأعرب وزير الدفاع السوداني، عن أمله في أن يتم تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية مسار دارفور، مشيدا بجهود دولة جنوب السودان في رعاية ومتابعة تنفيذ اتفاق جوبا والوقوف على العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج الترتيبات.
من جانبه، قال ضيو مطوق إننا وقفنا على سير تطبيق الترتيبات الأمنية مسار دارفور، مشيرا إلى أن الخطوة الأساسية هي توفير مقر دائم، كما أشاد بدور وزير الدفاع ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور، مؤكدا أهمية تجميع القوات ودمجها بالإضافة إلى تسريح ما تبقى وأن ذلك يمثل مرحلة مهمة في تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي، مؤكدا أن السودان دولة مهمة.
كما طالب الشركاء والفاعلين، محليا وخارجيا، خاصة الأمم المتحدة بالعمل على توفير الدعم الفني والمالي، لاسيما وأن وجود ممثل للأمم المتحدة هدفه تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن دولة جنوب السودان تسعى إلى تحقيق الاستقرار باعتبار أن استقرار السودان يمثل استقرارا لجنوب السودان.


في سياق متصل، قال اللواء ركن دكتور أبو بكر أبو دقن فقيري رئيس لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور، إن متابعة تنفيذ اتفاق جوبا مسار دارفور أمر مهم مطمئنا الجميع بأن كل الإجراءات اكتملت لنشر قوات حفظ الأمن بدارفور وأنه تم إعداد كل ما يلزم، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية والأمنية إلا أن الإمكانيات شكلت عقبة في السابق وسنعمل من خلال إمكانياتنا الوطنية على نشر قوات حفظ الأمن بدارفور.
 

إني لمحادثات السلام بالسودان وزير الاستثمار وزير الدفاع جنوب السودان دارفور السودان

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