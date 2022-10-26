عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إياتا: إجمالي الحوادث لشركات الطيران تحسن 6 مرات خلال 2021 عالميا

نك كرين النائب الأول
نك كرين النائب الأول لشؤون العمليات والسلامة لدى الإياتا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، عن معدل إجمالي الحوادث لشركات الطيران المُسجلة في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية في عام 2021، موضحا أنه حقق نتيجة أفضل بـ 6 مرات مقارنةً بشركات الطيران غير المُسجلة فيه (0.45 مقابل 2.86). 

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، فإن مستويات السلامة في قطاع الطيران تسجل تحسناً ملموساً، ويكتسب الالتزام بمنهجية قابلة للتعديل وقائمة على المخاطر والبيانات أهمية متزايدة في سياق الحد من معدل الحوادث مستقبلاً.

وأوضح تقرير الإياتا، أنه يتعيّن على شركات الطيران الساعية إلى إحراز التقدم في مستويات السلامة مواءمة برنامج تدقيق السلامة التشغيلية مع عوامل الخطر في عملياتها.

وقال نك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن لدى أياتا: "يتعيّن على كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران أن يكونوا قدوةً للموظفين في الالتزام بمعايير السلامة وإظهار مزايا القيادة في هذا المجال والالتزام الراسخ بثقافة السلامة الإيجابية والتحقق من اعتماد هذه الرؤية في جميع أنحاء المؤسسة. وينطوي ذلك على أهمية محورية في سياق الحفاظ على أعلى مستويات الأمان، ولا سيما بعد الاضطرابات التي شهدها القطاع في العامين الماضيين وارتفاع الطلب على النقل الجوي".

إياتا: تدابير رادعة للسلوك غير المنضبط والمشاغب على متن الطائرات

إياتا : تراجع خسائر الطيران العالمي إلى 9.7 مليار دولار عام 2022

وأضاف نك كرين: "برز برنامج تدقيق السلامة التشغيلية بوصفه المعيار الأمثل في مجال السلامة التشغيلية لشركات الطيران. ونحظى اليوم بوصول أكبر إلى البيانات التشغيلية مقارنةً بالفترة التي شهدت إنشاء البرنامج قبل 20 عاماً تقريباً، ما يعزز فعاليته، ويمكننا المساهمة في تعزيز مستويات السلامة من خلال التركيز على المخاطر ذات الصلة والحفاظ على الحد الأدنى من معايير السلامة".

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي للسلامة 2022، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" وتستضيفه شركة طيران الإمارات في دبي تحت شعار "النهوض بالقطاع - التحول الآمن نحو مستقبل أكثر مرونة" مع التركيز على موضوع القيادة في مجال السلامة.

وتركز أجندة المؤتمر على تطوير برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IOSA) وصولاً إلى نموذج قائم على المخاطر يتيح تخصيص عمليات التدقيق وفقاً لطبيعة المخاطر التي تواجهها شركات الخطوط الجوية.

ويُعد التسجيل في برنامج تدقيق السلامة التشغيلية أحد متطلبات العضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتؤكد بيانات السلامة بأن شركات الطيران المُسجلة في سجل البرنامج تشهد معدل حوادث أقل من نظيراتها غير المُسجلة فيه.

وقام الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتطوير ميثاق القيادة في مجال السلامة بالتشاور مع أعضائه ومجتمع قطاع الطيران، لدعم كبار المسؤولين التنفيذيين في إرساء ثقافة إيجابية في مجال السلامة في المؤسسات، بما يكفل تعزيز مستويات أداء السلامة والمرونة التشغيلية.

 

 

 

إياتا شركات الطيران الاتحاد الدولي للنقل الجوي برنامج تدقيق السلامة طيران الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

نونيز يوضح دور محمد صلاح في تخطي فترة بدايته الصعبة مع ليفربول

الذهب يلفظ أنفاسه الأخيرة على الأرض عالميا .. فيديو

2 تريليون جنيه| بالأرقام.. السيسي يشرح مكاسب مصر من العاصمة الإدارية الجديدة

بالتزامن مع المناورات النووية.. القوات الأمريكية تهدد بالاشتباك مع الجيش الروسي

اتحاد جدة يقطع الطريق على الأهلي بشأن التعاقد مع حجازي.. تفاصيل

تبدأ من 300 جنيه.. موعد تطبيق العلاوات الاستثنائية للموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

بدون مكياج .. نجمات صدمن الجمهور بإطلالاتهن | شاهد

وشها اتشوه.. صورة هزت السوشيال ميديا لفتاة بعد صبغة شعرها

7 أطعمة قادرة على علاج التثدي عند الرجال

فيديو

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ