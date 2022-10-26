الخارجية الأمريكية: نرحب بالعفو عن زياد العليمي وتقدم مصر في حقوق الإنسان يعزز علاقتنا الثنائية

رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بالتقارير التى تفيد بالعفو عن زياد العليمي.

وقال برايس – فى تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر: ”إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أوضح أن التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال حقوق الإنسان سوف يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي كونها أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وتقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.

واستكمالا لسلسة الإفراجات الرئاسية، أعلن البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المحامي زياد العليمي، والذي لاقي ترحيبا كبيرا من جانب كافة الأوساط السياسية في مصر.

وقال الخولي في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي؛ وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي".

ومن جانبها، وجهت لجنة العفو الرئاسي رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بعد إصدار قرار العفو عن زياد العليمي، الذي كانت أسرته في استقباله فور خروجه من محبسه ملأت الفرحة والبهجة وجوههم.

وقالت لجنة العفو موجهة حديثها إلى الرئيس السيسي: "وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم، شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع".