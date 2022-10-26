عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نرحب بالعفو عن زياد العليمي وتقدم مصر في حقوق الإنسان يعزز علاقتنا الثنائية

السيسي
السيسي

رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بالتقارير التى تفيد بالعفو عن زياد العليمي.

وقال برايس – فى تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر: ”إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أوضح أن التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال حقوق الإنسان سوف يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بتفعيل لجنة العفو الرئاسي كونها أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وتقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.

واستكمالا لسلسة الإفراجات الرئاسية، أعلن البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المحامي زياد العليمي، والذي لاقي ترحيبا كبيرا من جانب كافة الأوساط السياسية في مصر.

وقال الخولي في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي؛ وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي".

ومن جانبها، وجهت لجنة العفو الرئاسي رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بعد إصدار قرار العفو عن زياد العليمي، الذي كانت أسرته في استقباله فور خروجه من محبسه ملأت الفرحة والبهجة وجوههم.

وقالت لجنة العفو موجهة حديثها إلى الرئيس السيسي: "وعدتم بالعفو عن زميلنا زياد العليمي فأوفيتم كعادتكم، شكرا لسيادتكم وننتظر منكم الكثير من قرارات العفو الرئاسي لنثبت للجميع ان مصر وطن يتسع للجميع".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

ترشيحاتنا

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

خالد الجندي: الثورات ضيعت 400 مليار جنيه من البلد وأمامنا فترة لتعويضهم

تعرف على الفئات المستفيدة من الإعفاء الضريبي ب30 ألف جنيه سنويا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

تطبيق Fatwa Pro.. نافذة دار الإفتاء للوصول إلى العالمية بالإنجليزية والفرنسية

بث مباشر .. مباراة ليفربول وأياكس الهولندى فى دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مي عمر تشارك متابعيها أحدث صورها| شاهد

كورونا والعقل .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كوفيد 19 والنساء

بعد صورة آمال ماهر.. شاهد نجمات داخل الجيم | من الأجمل؟

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

فيديو

منيرة تكلا.. تفاصيل حريق مدرسة ابتدائية في نجع حمادي/ فيديو جراف

نحتاج الى خطاب مجتمعى.. سهير جودة: الأم تربى الرجل على أنه طاووس

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

اﻟﻤﺰﻳﺪ