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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يلقي محاضره فنيه علي لاعبي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

ألقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريب استعدادا للقاء الأهلي المرتقب، قام فيريرا بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز لقاء الجمعة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر الأمس استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

وشارك جميع لاعبي الفريق في الفقرة البدنية التي أقيمت تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق قبل بدء الفقرة الفنية.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

رفض أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تواجد أي صحفي في فندق إقامة بعثة الزمالك في الإمارات.

ولم يتواجد أي من الصحفيين مع بعثة الزمالك في فندق روتانا الهيلي ريحان الذي يتواجد به الفريق بالإمارات، بما فيهم البعثة الإعلامية للنادي.

ورفض مسؤولو الفندق أيضاً قبول أي حجوزات، بناءً على تعليمات مسؤولي الزمالك.

وجاء قرار أمير مرتضى للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مباراة السوبر الهامة أمام الأهلي.

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وينطلق المؤتمر الصحفي التقديمي لنادي الزمالك، في تمام الثانية ظهر غداً الخميس بتوقيت الإمارات (الثانية عشرة بتوقيت مصر)، ثم يليه مؤتمر الأهلي في تمام الثانية والنصف ظهراً.

وتقام في الساعة الرابعة عصراً ندوة كأس السوبر المصري 2022، وتدار محاورها الرئيسية حول العلاقات المصرية الإماراتية ونبذ التعصب والاستثمار الرياضي.

ثم يخوض الزمالك مرانه الرئيسي على ملعب المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً ويستمر لمدة ساعة، ثم يبدأ مران الأهلي في تمام الثامنة مساءً لمدة ساعة أيضاً.

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