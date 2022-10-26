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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للأجانب.. كيفية اكتساب الجنسية المصرية 2022|خدمات

جواز السفر المصري
جواز السفر المصري

الجنسية المصرية 2022 وما يتعلق بها وهي الخدمة التي قد تشغل الكثير مابين كيفية إكتساب الجنسية المصرية من أبناء الأم المصرية أو طلب الإذن بالتجنس بـ الجنسية المصرية، وهي خدمة أطلقتها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وأيضا عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة.

وتقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني خدمات جماهيرية إلكترونية من بينها خدمة الحصول على الجنسية المصرية، وذلك عبر الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية من هنا، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

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طلب الحصول على الجنسية المصرية

وتتيح وزارة الداخلية خدمات الحصول على الجنسية المصرية، من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا واختيار الخدمات المراد الحصول عليها ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

ويقدم موقع وزارة الداخلية المصرية 2022 على الانترنت للمواطنين الحصول على خدمات الهجرة والجنسية مثل الحصول على الجنسية المصرية من أبناء الأم المصرية او طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

جواز السفر

كيفية الحصول على الجنسية المصرية

ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لمعرفة تفاصيل طلب اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية، حيث يتم التقدم على هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.

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ويشترط فى هذه الحالة أن يكون الزواج مثبت فى وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.

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كما أنه لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على الجنسية المصرية
- شهادة ميلاد الزوج
- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات) 
- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة - جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري 
- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد 
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج 
- عدد 4 صوره حديثة للزوجة
- الإيصال الدال على استلام الأوراق
- إيصال الرسوم

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