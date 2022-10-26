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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو .. وهذه عقوبة سارقي التيار

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن عقوبات سارق التيار الكهربائي، بعد تأكيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ومن بينها الاستمرار بالعمل بأسعار الكهرباء الحالية حتى 30 يونيو المقبل تخفيفا عن المواطنين.

ويقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات سارق التيار الكهربائي وفقا 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ضمن القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عقوبات رادعه لمافيا سرقة التيار الكهربائي.

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وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون بعد أن وافق مجلس النواب عليه نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، بجلسة 24 أغسطس، من الشهر الماضي، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مجلس الوزراء الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولى سارق التيار الكهربائي

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