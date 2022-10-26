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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هرب بـ 4 مليون جنيه | بحث أمني مكثف عن مستريح القليوبية

البحث عن المتهم
البحث عن المتهم

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مستريح جديد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، يقوم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم لشراء أجهزة كهربائية لتجهيز أولادهم وفر هارباً، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بورود عدة بلاغات من المواطنين يتهمون احد الاشخاص بدائرة القسم بالاستيلاء على اموالهم الذين اعطوها لهم نظير شراء أجهزة كهربائية لتجهيز أولادهم، وقام بالاستيلاء عليها وفر هارباً. 


وأشار المواطنين بالبلاغ أن المتهم استولى على أموال تبلغ 4 ملايين جنيه من السيدات والرجال بمنطقة بهتيم بشبرا نظير شراء ثلاجات وغسالات وأجهزة تليفزيون وقام بغلق المحل الخاص به واختفى تماما وعندما حاولوا التواصل معه اكتشفوا أنه اخذ أفراد أسرته وهرب، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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