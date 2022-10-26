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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد برلماني ألماني يزور الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية

وفد من البرلمان الألمانى
وفد من البرلمان الألمانى يزور الكلية الإكليريكية

استقبل نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بمقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم وفدًا من البوندستاج (برلمان ألمانيا الاتحادية) وبرفقتهم السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.


وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة رحب في بدايتها بضيوف الكنيسة القبطية، ثم تحدث عن تاريخ الكلية والتعليم اللاهوتي في الكنيسة القبطية، الى جانب دور الإكليريكية في إعداد الكوادر الشبابية لخدمة الكنيسة والمجتمع.


واستمع الأنبا ميخائيل لاستفسارات أعضاء الوفد الألماني وأجاب عليها والتي تضمنت موضوعات كان من أبرزها دور التعليم الديني في نبذ العنف والتأكيد على مبادئ الإنسانية واحترام الآخر، وسبل دعم الإخاء والمحبة بين المصريين، واختتم نيافة الأنبا ميخائيل بالإشارة إلى دور التعليم والثقافة في الحفاظ على الهوية.


وألقى أحد طلاب الكلية كلمة باللغة الالمانية رحب خلالها بالوفد البرلماني الألماني.


وفي نهاية الزيارة أهدت الكلية أيقونة العائلة المقدسة لأعضاء الوفد، توجه بعدها الوفد لزيارة مبنى الكاتدرائية المرقسية.


حضر اللقاء بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومجموعة من طلابها.

الأنبا ميخائيل الكلية الإكليريكية البوندستاج السفير الألماني فرانك هرتمان

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