إنتر ميلان يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبرشلونة إلى Europa league

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره فيكتوريا بلزن، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدفان عن طريق مختاريان في الدقيقة 35 وإيدين دجيكو في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 66 أضاف دجيكو الهدف الثالث، واختتم لوكاكو الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 87.

تشكيل إنتر ميلان:.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: سكرينيار، أتشيربي، باستونى ودومفريس.

خط الوسط: باريلا، هاكان أوغلو، مخيتاريان.

خط الهجوم: دى ماركو، دجيكو و لاوتارو مارتينيز.

وبهذه النتيجة، يتأهل إنتر ميلان رسمياً إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يودع برشلونة دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي.