عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصفة اليابان .. كيف تفلت من ضربات الدولار بحيلة بسيطة؟

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي والين الياباني

لم يترك التضخم وارتفاع سعر الدولار على مستوى العالم دولة تنجو من آثاره، وحتى اليابان التي لطالما ظلت بنظر الكثيرين نموذج العبقرية الاقتصادية القادرة على الصمود في وجه أي أزمة بدت عليها التأثر بالأزمة الاقتصادية إلى درجة أجبرتها على اتخاذ خطوات استثنائية غير مسبوقة، على الأقل منذ سنوات طويلة.

أدت قرارات متتالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الدولار أمام عملات العالم الرئيسية والوطنية، وبينها الين الياباني بطبيعة الحال، ونتيجة لذلك تكهن مراقبون بأن اليابان ستتدخل لدعم الين الذي تراجعت قيمته أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 24 عامًا.

بنك اليابان يتدخل لدعم الين أمام الدولار

وفي منتصف سبتمبر، أجرى بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) قد مراجعة نادرة لأسعار الفائدة، وهي خطوة غالبًا ما تعتبر مقدمة للتدخل الفعلي، وبعد أيام تدخل بنك اليابان بالفعل لدعم الين أمام الدولار للمرة الأولى منذ عام 1998، وكان هذا التحرك غير عادي بالمرة بالنسبة لدولة مثل اليابان، لطالما شكا منافسيها التجاريين من تعمدها إبقاء قيمة الين منخفضة لدعم قطاع التصدير، لكن الآن وقد مر أكثر من شهر على تدخل بنك اليابان لدعم الين، يبدو أن تحركاته آتت ثمارها.

تراجع الدولار وسعر جرام الذهب يبدأ من 752 جنيها.. فيديو

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له منذ أسبوعين .. وهذا سعره بالبنوك

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، لا يوجد مستوى معين لسعر الين أمام الدولار يقرر عنده بنك اليابان التدخل لدعم قيمة عملته الوطنية ومراجعة أسعار الفائدة أو تغييرها، فهو يتدخل في حالة التقلبات والهزات العنيفة فقط بغض النظر عن التقلبات اليومية في سعر الصرف، وآخر مرة أجرى فيها بنك اليابان مراجعة لأسعار الفائدة قبل سبتمبر الماضي كانت عام 2016.

سلاح التلميحات.. كيف تبني اليابان دفاعاتها أمام الدولار؟

وفي حالات سابقة تدخل بنك اليابان بخطوات بسيطة للغاية لدعم قيمة الين قليلا وبشكل لا يُعد تدخلا صريحًا أو سافرًا، إذ كان يدعو المستثمرين في سوق العملات إلى سؤاله مباشرة عن قيمة الين أمام الدولار، وكان فيذلك تحذير خفي للمتداولين من المغامرات المتهورة، وعادة ما كان بنك اليابان يفعل ذلك عندما يشعر بأن التحذيرات الشفهية الصادرة عن الوزراء والمسئولين المختصين غير كافية لتهدئة تقلبات أسعار الصرف.

وعادة ما تقرر وزارة المالية اليابانية ما إذا كان ضروريًا أن تتدخل الدولة لدعم قيمة الين أمام الدولار أو أي عملة أخرى، وبناءً على تقييمها يتحرك بنك اليابان لشراء أو بيع السندات الحكومية، وغالبًا ما يسبق ذلك تلميحات شفهية مدروسة من جانب المسئولين المختصين، فإذا قال هؤلاء إن الحكومة لا تستبعد أي خيارات أو أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة، يُفهم من ذلك أن تدخلها في الأسواق المالية صار وشيكًا.

وعندما تقرر الحكومة وبنك اليابان دعم الين، يستخدم البنك ما لديه من احتياطي الدولار لتحديد سعر الصرف جزئيًا، وفي نهاية أغسطس الماضي كان لدى بنك اليابان احتياطي بالدولار يقدر بمبلغ 1.17 تريليون دولار، وعندما قرر التدخل في سبتمبر الماضي لدعم الين كلفه ذلك نحو 20 مليار دولار.

ومع ذلك، فالتدخل لدعم العملة الوطنية لا يمكن أن يكون فعالًا إلا بصفة مؤقتة، والفائدة الكبرى له هو إرسال رسالة طمأنة للمضاربين في سوق العملات بأن الدولة لن تسمح بتراجع كبير في قيمة عملتها، لكنه لن يكون حلًا ناجعًا دون معالجة أي اختلالات هيكلية في اقتصاد الدولة، كما أن الغرض الأساسي لاحتياطي العملات الأجنبية هو حماية اقتصاد الدولة في حالة حدوث صدمة مالية كبيرة أو حدث غير متوقع، وليس دعم العملة الوطنية بتحديد قيمة غير واقعية لها.

الدولار اليابان سعر الدولار الين بنك الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

الكل مرتبه هيزيد| الحكومة : مفيش حاجة تغلى على المواطن

للمرة الثانية خلال عام.. 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات أول نوفمبر|فيديو

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

دعاء الرسول إذا أوى إلى فراشه

البحرين أول دولة في العالم تنشئ وزارة خاصة بالتنمية المستدامة

محافظو مصر يهنئون العاملين بالدواوين العامة

القوى العاملة في أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

اللواء محمد إبراهيم: زيارة بايدن للشرق الأوسط تحمل دلالات كثيرة.. وسياسات واشنطن تجاه المنطقة لابد أن تكون أكثر وضوحا

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

ترشيحاتنا

رماني بعد 27 سنة .. فايزة : جوزي طردني ومرتبه 40 ألف جنيه

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون الكنيست الإسرائيلي

وصفة اليابان .. كيف تفلت من ضربات الدولار بحيلة بسيطة؟

قالولي روح موت.. حكايات وراء تفكير جورج وسوف اعتزال الغناء

الشعب رفض المخططات الإرهابية.. أحمد موسى: رغبة الإخوان هي تدمير الوطن.. فيديو

تسجيل صوتي خطير | أحمد موسى يفضح إرهابيا هاربا في أمريكا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفيديو جديد|شاهد

بلوك مختلف.. ميريهان حسين تستعرض جمالها | شاهد

باستعراض ماركتها.. مي عمر تثير الجدل بظهورها | شاهد

عقلهم مش زي الأول .. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا والنساء

فيديو

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

إنشاء وتطوير وتصنيف متقدم.. كيف نهض الرئيس السيسي بالتعليم الجامعي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

اﻟﻤﺰﻳﺪ