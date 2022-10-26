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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تراجع الدولار وسعر جرام الذهب يبدأ من 752 جنيها.. فيديو

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن آخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار شهدت أسعار الدولار على المستوى العالمي هبوطا قويا بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية، وتراجع الأخضر، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وبحسب مؤشر الدولار، تراجعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 110.755 مقارنة بـ 112.195 نقطة أول أمس؛ بحسب "جريده وول ستريت 
وسجلت عقود مؤشر الدولار 110.755 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 111.787 ، بنسبة 1.03% بقيمة 1.154  دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 112.065 نقطة.


وعلى المستوى المحلى تراجع  سعر الدولار في البنوك اليوم بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين بعدما شهد أمس ارتفاعا بنحو قرشين فى ختام التعاملات على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.


أما عن أسعار الذهب عالميا فشهدت ارتفاعا ملحوظا، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، ليسجل المعدن الاصفر 1,653 دولار للأوقية بعد 1,652.82 أول أمس.
وسجلت عقود الذهب العالمية ارتفاعا قويا اليوم

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نورهان عادل أسعار الذهب و الدولار

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