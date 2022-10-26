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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة كفر الشيخ تختتم فعاليات البرنامج التدريبي soft skills .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، البرنامج التدريبي soft skills والذي استمر على مدار 8 أيام بقاعة الرنين بمستشفى كفر الشيخ العام.

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يأتي هذا التدريب لرفع مستوى الكفاءات من مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات والتي تستهدف رئيسات التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومشرفات قسم الاستقبال والطوارئ.

جاء ذلك تحت رعاية ودعم الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وتوجيهات الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب، وإشراف الدكتورة كاميليا هويدي، مسئول تدريب التمريض، ومحمد عطوة عضو المكتب الفني.


وتضمنت فعاليات اليوم الأخير محاضرة الدكتور عادل عبد الهادي، خبير التنمية البشرية، حول فن إدارة الأزمات وحل المشكلات.

وفي ختام الدورة التدريبية، وجهت وكيلة الوزارة الشكر للجميع، وقام الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية بتوزيع شهادات البرنامج التدريبي على الحضور بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام واستضافته للبرنامج في قاعة التدريب.

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