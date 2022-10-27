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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحديدي: فيريرا يغير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة

فيريرا
فيريرا

أكد عمرو الحديدي لاعب فريق الأهلي السابق مباراتي الأهلي أمام الاتحاد المنيستري التونسي في دوري أبطال إفريقيا ليست مقياس للحكم على مستوى القلعة الحمراء والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق

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وقال عمرو الحديدي لاعب فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى أن يظهر النادي الأهلي بشكل قوي في مباراة السوبر أمام الزمالك وأن يجهز السويسري كولر أكثر من سيناريو للمباراة".

وتابع:" البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يغير طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة وهو ما يجب أن ينتبه له كولر"

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