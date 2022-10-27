عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تشارك متابعيها بإطلالة من أحدث ظهور لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد ،  متابعيها بـ صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت هاجر احمد على الصورة بوضع ايموشن قلب اسود وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم . 

 

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت فى موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

هاجر احمد انستجرام عيد الفطر ابو المجد عمرو عبد الجليل حمدي الميرغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

بشائر المؤتمر الاقتصادي.. علاوة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات| اعرف موعد صرفها

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

القبض الجاي.. الحكومة للمواطن: زيادة الـ300 جنيه على المرتبات مدى الحياة

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

القصة الكاملة حول عودة أشرف بن شرقي الى الزمالك

مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس الهولندى مباشر الآن 0-0 فى دوري أبطال أوروبا

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبايرن ميونخ (0-0) في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

خايف عليكي.. رسالة مؤثرة من محمد ثروت لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي كبير في جنوب إفريقيا

التحولات الدفاعية.. ميدو يكشف نقطة ضعف الأهلي فى السوبر أمام الزمالك

تعرف على حكام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

جمال السادات لـ"ذا ناشونال": الإمارات تقف دائمًا جانب مصر في المواقف الصعبة

دعاء شهر ربيع الثاني مفاتيح الجنان .. 32 كلمة رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجوع الشتاء .. طريقة عمل ميني بيتزا زى المحلات

طريقة عمل بديل الأرز البسمتي.. أرخص وأحلى

برج العذراء.. حظك اليوم| الخميس 27 أكتوبر 2022: احذر خسارة صغيرة تقترب

برج الحمل.. حظك اليوم|الخميس 27 أكتوبر 2022: يُنصح بالتحلي بالصبر

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ