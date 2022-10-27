مواجهة بين أفضل السيارات الكهربائية.. أودي ضد BMW.. فيديو وصور

عززت أودي و BMW من إنتاجهما للسيارات الكهربائية خلال العامين الماضيين، وأصبحتا من أقوى العلامات التجارية في العالم داخل هذه الفئة، وذلك بفضل تقديمهما لإصدارات كهربائية قوية.

Audi RS E-Tron

نشرت قناة Carwow فيديو جديد على يوتيوب لأثنين من أقوى السيارات الكهربائية التي صنعتها أودي و BMW في مواجهة بعضها البعض، حيث تجمع المواجهة بين كلاً من Audi RS E-Tron GT و BMW iX M60.

تنتج سيارة BMW iX M60 ثنائية المحرك 619 حصانًا (455 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 811 رطلًا (1100 نيوتن متر)، بينما تأتي Audi RS E-Tron GT بقوة حصانيه أكبر ، حيث تضخ 646 (475 كيلو واط)، ومع ذلك فإن أودي تأتي بعزم دوران أقل عند 612 رطل قدم (830 نيوتن متر).

BMW iX M60

وتتمثل ميزة أودي في وزنها البالغ 2,347 كجم مقارنةً بوزن BMW البالغ 2,584 كجم، وتتمتع سيارة BMW ببطارية أكبر بسعة 105 كيلو واط في الساعة مقابل 84 كيلو واط في الساعة لسيارة أودي.

Audi RS E-Tron

كافحت BMW للخروج من الخط في السباق الأول. كان التحكم في إطلاق سيارات الدفع الرباعي بطيئًا في الانخراط ، مما أعطى أودي تقدمًا هائلاً منذ البداية، كان السباق الثاني أكثر توازناً، مع بداية أفضل لسيارة BMW ، لكن تمكنت أودي من الفوز في النهاية متجاوزة خط النهاية أولاً في أفضل معركة ثنائية من أصل ثلاثة، حيث أكملت أودي سباق ربع ميل في 11.4 ثانية ، بينما حققت BMW زمن 11.8 ثانية.

BMW iX M60

تنافس الاثنان في زوج من السباقات التسارع أحدهما من 30 ميلاً في الساعة (48 كيلومترًا في الساعة) والآخر من 50 ميلاً في الساعة (80 كيلومترًا في الساعة).

صعدت سيارة BMW إلى الأمام في بداية أول سباق، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها، حيث تمكنت RS E-Tron GT من اللحاق بها واجتيازها قبل خط النهاية، وكان الحدث الوحيد الذي فازت به BMW هو اختبار الفرامل.