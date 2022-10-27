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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت: إسرائيل تقصف سوريا مجددًا وضحايا في هجوم على منطقة شيراز في إيران

صدى البلد

السيسي: مصر والإمارات نموذج مثالي للعلاقات بين دولتين شقيقتين
دوي انفجارات في دمشق بعد "هجوم إسرائيلي" جديد
البيت الأبيض: موسكو ربما تقدم مشورة لإيران لمواجهة الاحتجاجات
أمريكا تفرض عقوبات مرتبطة بـ "قمع" الاحتجاجات في إيران
زيلينسكي: هناك توجه إيجابي في العلاقات مع إسرائيل
مقتل 15 في هجوم على ضريح بمدينة شيراز.. ورئيسي يتوعد المنفذين
السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا تحذر من وقوع هجوم على تجمعات
هوكستين يصل لبنان لإتمام اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية - الإماراتية، إن العلاقات المصرية - الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفا "أن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد".

من جهته، قال رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائما أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مدينة دمشق مضيفة أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وأفادت "الراي" بأن  15 على الأقل قُتلوا في هجوم على ضريح شيعي في مدينة شيراز، اليوم الأربعاء، بينما توعد الرئيس الإيراني المنفذين.

وأوردت التقارير المبكرة عن الهجوم روايات مختلفة، فقد قال قائد الشرطة المحلية إنه تم اعتقال مهاجم واحد، بينما أفادت وكالات أنباء أن ثلاثة أشخاص متورطون.

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وأشارت "الأنباء" إلى أن المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص بملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكستين وصل إلى بيروت، الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة على "الاتفاقية التاريخية لوضع حدود بحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل"، وفقاً لما أفاد به بيان أصدرته السفارة الأميركية في بيروت.

دوليًا، قالت "القبس" إن  كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت واشنطن تشعر بالقلق من أن موسكو ربما تقدم مشورة لطهران بشأن أفضل الممارسات لإدارة الاحتجاجات لديها اعتمادا على تجربة روسيا في قمع المظاهرات.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عقوبات جديدة على إيران استهدفت مسؤولين؛ بسبب الرقابة على الإنترنت والحملة على المحتجين على وفاة الفتاة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن هناك "توجه إيجابي" في العلاقات مع إسرائيل، بعدما تقاسم البلدان معلومات استخباراتية تتصل خصوصا بـ"400 مسيرة إيرانية" استخدمتها روسيا لدعم غزوها.

وذكرت "الجريدة" أن السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا حذرت من خطر وقوع هجوم السبت على "تجمعات كبيرة" في شمال جوهانسبرج، قائلةً "لا توجد معلومات أخرى بشأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل"، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع

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