حالتها حرجة .. والدة نجم الأهلي تتعرض لوعكة صحية

أعلن سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق عن تعرض والدته لوعكة صحية وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب مدرب منتخب مصر السابق : "الحمد لله والشكر لله على كل شئ اكتر احساس بيوجع انك تلاقي امك تعبانه وفى مرض شديد ويتقالك انها فى حالة حرجة وانت من جواك بتتقطع ومش فى ايدك اي حاجة تقدر تعملها غير الدعاء اللهم ارزق امى شفاءا تاما من عندك وخفف عنها كل تعب".

مسيرة سيد معوض الكروية

يذكر أنّ سيد معوض لعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر، وحقق العديد من البطولات، وكان من الجيل الذهبي للفراعنة، حيث شارك مع المنتخب في كأس العالم للقارات 2009، وتوّج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.



وشارك"معوض" مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2008 و2012 و2013، كما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقي 3 مرات.



وواصل سيد معوض، مشواره مع حسام البدري، حيث انضم لجهازه التدريبي الذي تولى قيادة منتخب مصر عام 2019، قبل إقالة الجهاز نفسه في سبتمبر عام 2021، ليأتي بعدهم البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه الفني.