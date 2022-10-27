لقاء الخميسي تتغزل في زوجها برسالة رومانسية عبر إنستجرام |شاهد

غازلت الفنانة لقاء الخميسي زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، وذلك عبر فيديو نشرته علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر عبد المنصف في الفيديو وهو جالس في منزلهما وعلقت قائلة: "حبيبي منه متلن كلن".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.