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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف أزمة تهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أبرز ما يدور داخل معسكر نادي النادي الأهلي قبل خوض مواجهة السوبر أمام نادي الزمالك يوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "إصابة المحترف المالي أليو ديانج تسببت في قلق للمدير الفني السويسري مارسيل كولر خاصة إنه كان يعتمد على خدماته في التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "هناك أزمة ثانية في صفوف النادي الأهلي، وهنا الحديث عن عدم جاهزية محمد عبد المنعم بالشكل المطلوب من الناحية الطبية لخوض اللقاء".

وتابع: "الساعات الماضية كانت هناك مفاضلة بين محمد شريف وشادي حسين، ولكن المدير الفني سوف يستقر على مشاركة شادي حسين".

وزاد: "هناك جلسات تحفيزية من جانب محمد الشناوي وعمرو السولية، وذلك من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم لحصد اللقب".

واختتم: "مارسيل كولر سوف يظهر في المؤتمر الصحفي، وحسب تصريحات سامي قمصان الآخيرة الفريق قادر وجاهز على تحقيق الفوز في لقاء السوبر المحلي".

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