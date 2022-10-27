قافلة علاجية للكشف على أهالى 10 قرى بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بانه تحت رعاية الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية، وبالتعان مع جمعية الأورمان تم تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بعدد 10 قرى.

وهى قرى طنبول الكبري وشبراهور وطماي الزهايرة وكفر عزام وكفر غنام بمركز السنبلاوين، وقرى برمبال القديمه وبرمبال الجديدة والكردي والجنينة والدراكسه مركز منية النصر فى محافظة الدقهلية.

جاءت القافلة فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي واستكمالًا لأنشطة الجمعية فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين .

وأشار الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، كما تم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأوضح شعبان إلى أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نجحت فى المجال الطبي وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 36ألف مريض، واجراء 13,272عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 7266 نظارة طبية لغير القادرين، وعمليات القلب تم إجراء عدد 2807عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا .

وأختتم شعبان أن الجمعية نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الدقهلية وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا ، حيث نجحت الاورمان فى توزيع (4491) مشروع تنموى متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، كذلك ساهمت الجمعية فى توزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحى وبطاطين الشتاء واعادة اعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا .

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