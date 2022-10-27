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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يسلم الأجهزة الكهربائية لـ 8 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

سلَّم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجهزة عرائس ومستلزمات منزلية، لـ ٨ فتيات يتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والمُقبلات على الزواج بهدف المُساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة وفي إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، وذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع  مديرية التضامن الإجتماعي بمبنى مؤسسة البنين للأيتام بمدينة بنها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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وقدَّم محافظ القليوبية التهنئة للعرائس وأسرهن، مُعرباً عن سعادته بمشاركته فرحتهن، متمنياً لهنَّ حياة زوجية سعيدة، كما ثمَّن الدور الإيجابي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم خطط التنمية على أرض محافظة القليوبية.


وقام محافظ القليوبية بتسليم الأجهزة علي العرائس والتي إشتملت علي ( ثلاجات،وغسالات، وبوتاجازات، وشاشات تليفزيون،وخلاطات، ومفروشات) لعدد ٨ من الفتيات اليتيمات غير القادرات المقبلات على الزواج،  في مختلف مراكز المحافظة، مؤكداً علي  ضرورة الإهتمام بالتمكين الإقتصادي للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، والتوسع في الأعمال الخدمية والإهتمام بالقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة شريحة أكبر من المواطنين المستحقين، لاسيما الحالات الأولى بالرعاية، لتقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم، تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم.

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