ماهر همام: غياب ديانج والونش سيؤثر على الأهلي والزمالك في السوبر

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن فرص الأهلي والزمالك خلال لقاء السوبر المقبل متساوية في أرض الملعب.

وقال ماهر همام في تصريحات اذاعية: "غياب محمود حمدي الونش، سوف يؤثر بشكل كبير على خط دفاع نادي الزمالك".

وأضاف :"ونفس الأمر أرى أن غياب المحترف المالي أليو ديانج سوف يؤثر على قوة خط وسط النادي الأهلي، بنسبة 100%، حيث يعتبر دبابة بشرية ولكن كل الثقة في حمدي فتحي وعمرو السولية".

وواصل :"السويسري مارسيل كولر يطمح في السير على نفس نهج مواطنه رينيه فايلر بعد أن تمكن من حصد لقب السوبر من الزمالك في بداية الموسم".

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء غداً الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.