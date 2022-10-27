السفير حسام زكي: الجزائر سخرت كل الإمكانيات والموارد لإنجاح القمة العربية.. فيديو

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها الجزائر من أجل إنجاح القمة العربية التي تستضيفها في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر.

وقال "زكي"، خلال كلمته بأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ 31 والتي انعقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة،والتي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني نوفمبر القادم، أن الجمهورية الجزائرية سخرت كل الإمكانيات المتاحة والموارد التي لديها لإنجاح القمة .