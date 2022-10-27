عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير حسام زكي: الجزائر سخرت كل الإمكانيات والموارد لإنجاح القمة العربية.. فيديو

صدى البلد

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها الجزائر من أجل إنجاح القمة العربية التي تستضيفها في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر. 

 

وقال "زكي"،  خلال كلمته بأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها  العادية الـ 31 والتي انعقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة،والتي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني نوفمبر القادم، أن الجمهورية الجزائرية سخرت كل الإمكانيات المتاحة والموارد التي لديها لإنجاح القمة . 

القمة العربية الجزائر جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

أزمة تواجه الأهلي قبل مباراة الزمالك في السوبر المصري .. فيديو

الصحة وأحمد العوضي استجابوا بعد فيديو بكائه..مصطفى يكشف تفاصيل إصابته المأساوية لسنوات..خاص

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف عن مفاجأة كولر لـ الزمالك في السوبر المصري

يقام غدا ..تعرف علي شكل طاقم الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

النقد الدولى : توصلنا لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليار دولار لمدة 6 أشهر

تحرير 2703 مخالفات لسائقى سيارات بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى

الوزراء: 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري

شاهد.. معلمان يطاردان طلابا بـ «عصا خشبية» في حوش مدرسة بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن ومنحك الشبع.. أفضل وصفات بياض البيض

4 علامات "خفية'' للسكتة الدماغية.. غالبا ما يتجاهلها الناس!

جمبسوت ملفت.. أحدث إطلالات شاهيناز| شاهد

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

فيديو

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

بسبب شيرين عبد الوهاب.. مذيع يتلقى رسالة تهديد من حسام حبيب

الدولة تدعم المواطنين.. تفاصيل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ