تضامن كفر الشيخ: تنظيم معرض ملابس جديدة للأسر الأولى بالرعاية بقرية قزمان|صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرية قزمان مركز قلين في محافظة كفر الشيخ.



وأكد السيد مسلم ، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، "نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.



وشدد مسلم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.



من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة كفر الشيخ.



يذكر أن تنظيم الأورمان لمعارض الملابس والأحذية يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة كفر الشيخ من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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