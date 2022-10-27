محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات .. شاهد

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة إزالة إشغالات شرق مدينة كفر الشيخ، بعدد منن الأحياء والمزلقان الوسطاني، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في حملات إزالة الإشغالات، لتيسير حركة المواطنين، والحركة المرورية، موجهاً بالاستمرار في شن حملات إزالة الإشغالات، ومنع التعدي على الطرق والشوارع لأنها حق للمواطنين.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في توسعة ورصف الشوارع، وإنشاء 4 ميادين، إضافة إلى إنشاء الكباري.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة في كافة أحياء العاصمة، ومدن المحافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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