رفع المرتبات وتثبيت الكهرباء.. هدية السيسي للمواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فيديوجراف

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تحمل المواطنين أعباء الازمة الاقتصادية الحالية أصدرت الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية لدعم المواطنين البسطاء في الازمة .

كيف دعمت الدولة المواطنين البسطاء

اصدر رئيس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولي جزمة من الاجراءات الاجتماعية بهدف مواجهة موجة التضخم العالمية للمواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

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