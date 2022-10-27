شادي محمد: النسب متساوية بين الفريقين وغياب ديانج ليس أزمة

أكد شادي محمد مدافع وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن أثناء وجوده في الملعب كان التفوق واضح لفريقه ضد الزمالك في مبارياته.

وتابع قائد الأهلي السابق في مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كان التوقعات أثناء مبارياتهم مع الزمالك تذهب لصالح الأهلي قبل المباراة، وأتذكر أن الزمالك تفوق علينا مرة واحدة بعد 14 مباراة".

وأضاف شادي محمد: "في الوقت الحالي النسب متساوية بين الفريقين، خاصةً أن الزمالك يمتلك نجوم مميزة ومدرب ذو خبرة قادر على تحويل المباراة".

وأشار مدافع الأهلي السابق، لا بد أن يكون هناك هدوء لدى جانب لاعبي الأحمر، ونزول المباراة وهم لديهم الثقة أنهم الأفضل في مصر.

واستطرد محمد: "مصطفى الزناري سيكون هو البديل المناسب لتعويض محمود الونش في الزمالك، ولكنه لن يكون قادر على لعب نفس الدور، خاصةً أن الونش فارق عن أي لاعب آخر".

واختتم قائد الأهلي السابق: "وجود أكرم توفيق في وسط الملعب بدلًا من أليو ديانج أراه أمرا مستبعدا، خاصةً مع وجود عناصر قوية في وسط الملعب مثل عمرو السولية وحمدي فتحي، ولا بد من الاستفادة من توفيق في الجبهة اليمنى كما هو الحال، ولا أرى غياب ديانج أزمة كبيرة في الأهلي، خاصةً مع وجود البدائل".