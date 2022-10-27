جمعية رجال الأعمال: قرارات البنك المركزي شجاعة وأنهت ارتباك الأسواق

قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مجد المنزلاوي، إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سوف يشجع المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر.

وأضاف المنزلاوي أن السوق سوف يبدأ الاستقرار بعد ارتباك استمر فترة طويلة، و قرار البنك المركزي بالتحول لسعر الصرف المرن شجاع جاء في التوقيت المناسب بالتوازى مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أمس.



وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي - في اجتماع استثنائي اليوم /الخميس/ - رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.



وأكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.



وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022، بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.



وأشار إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.