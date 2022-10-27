الرجالة مظلومة.. ياسمين عز: اللي بتغير على جوزها من السكرتيرة مش واثقة في نفسها

أكد الإعلامية ياسمين عز، أن هناك موضوع يعانى منه الكثيرون في المنازل، وتحديدًا عندما يكون الزوج و الزوجة يعملان فى مكان واحد.

وأضافت ياسمين عز، خلال برنامجها على قناة إم بي سي مصر، :" أن الرجل فى هذه الحالة يكون مظلوم، لآنه لا يعلم المكان الذى سيأتى له من الصداع، و المشكلات".

وتابع :" لو الراجل عامل مراته حلوة فى الشكل الكل يبص له فى الشغل، ويقول اشمعنا، ولو تعامل الزوج مع زوجته التى هى زميلته بطريق غير لطيفة، يقول الجميع، " دي شكلها مطلعة عينة و منكدة عليه و بيعاقبها".

وتابعت ياسمين :" لو الزوج تعامل مع زميلة له و كانت زوجته معها، تقول الزوجة :" طبعا بتدلع و بتجامل بره، و شكلك مش فى الصورة".

وأشارت إلى أن الزوج مظلوم، بسبب خيال كل سيدة، معلقة :" اللي بتغير على جوزها من السكرتيرة أو زميلاته ف الشغل ست مش واثقة في نفسها ".