عقد قران طارق صبري وشيري عادل قريبا.. ومصدر: الموعد لم يحدد بعد

أكد مصدر مقربة من الفنان طارق صبري استعداده خلال ساعات قليلة من الآن لعقد قرانه على الفنانة شيري عادل، في حفل بسيط بحضور أفراد العائلتين.



وأضاف المصدر أن طارق صبري ينوى إقامة حفل زفاف خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يحدد الموعد حتى الآن نظرا لانشغاله بالعديد من الأعمال الفنية إضافة إلى مسرح الزمالك الذي تولى إدارته مؤخرا.



قصة حب طارق صبري وشيري عادل

حالة من الجدل سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بعد انباء ارتباط الفنان طارق صبري بالفنانة شيري عادل. وجرى تداول العديد من الأخبار تفيد ارتباطهما بشكل رسمي استعدادا للزواج، بعد ظهورهما سويا فى أكثر من مكان عام، كان أخرها حضورهما عرض مسرحية زقاق المدق للنجمة دنيا عبد العزيز.

وحرص الثنائى على تهنئة دنيا عبد العزيز والتقاط الصور التذكارية معها وطرحها عبر صفحاتهما الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ولم يكن ظهورهم سويا فى مسرحية زقاق المدق هو الأول بل ظهر الثنائى منذ أيام فى دبي أثناء حضورهما احتفالية فنية هناك.

انفصال شيري عادل ومعز مسعود

انفصلت شيري عادل عن الداعية الإسلامة معز مسعود بعد خلافات بينهما وقرر الثنائى الانفصال فى هدوء.