هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

رغم انشغال الأهلي بقمة السوبر في الإمارات .. فإن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحدث مع إدارة النادي وبالتحديد رئيس النادي محمود الخطيب ، أثناء زيارته لتدريبات الفريق في الإمارات، عن بعض الطلبات الفنية الخاصة بفريق الكرة.

طلبات كولر في الانتقالات الشتوية

كولر طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتمسك كولر مجددا بضم المهاجم مارسينهو.

كما طلب كولر ضم ظهير أيسر ومدافع وحدد قائمة ببعض اللاعبين الذين من الممكن الاستغناء عنهم في يناير.

ولمتابعة المزيد حول صفقات يناير واللاعبون الذي طلب كولر رحيلهم عن الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي :