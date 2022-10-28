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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

صدى البلد

يترقب عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك علي استاد هزاع بن زايد بالإمارات 

وتنطلق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة .

وتذاع مباراة السوبر المصري عبر قنوات اون تايم سبورت المصرية وأبو ظبي .

 

أزمة الزمالك أمام الأهلي 

 

ويعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة الأهلي في السوبر المصري أبرزهم محمود حمدي الونش ،نبيل عماد دونجا وابراهيما نداي بسبب الإصابة بالإضافة ل يوسف حسن نجم الفريق الجديد بقرار من فيريرا المدير الفني للفريق 

 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة 


تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

 

الأهلي ضد الزمالك 


يستهدف الأهلي تحقيق اللقب الأول تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل بعد شهرين فقط من توليه المهمة.
 

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري وكأس مصر موسم 2020-2021، بينما يشارك الأهلي باعتباره وصيف بطل الدوري والكأس.

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