حيلة خبيثة وضحايا في أمس الحاجة .. كيف سرق مستريح البحيرة "فلوس الشباب"؟

حالة من الجدل أثيرت في محافظة البحيرة، وبالتحديد في إحدى القرى التابعة لمدينة إدكو، بعد ظهور مستريح جديد استطاع النصب على بعض الأهالي والشباب في القرية واستولى منهم على مبالغ كبيرة.

القصة انتشرت بين الأهالي بعد شكاوى متكررة ومتشابهة تشير إلى نفس الرجل مع تشابه وسيلة النصب ولاستيلاء على الأموال حتى افتضح أمره.

المستريح يختار ضحاياه

مستريح البحيرة اختار ضحاياه بعناية وركّز على فئة الشباب، حيث استغل حاجة الشباب إلى السفر إلى الخارج والعمل، ووهم الشباب بوجود عقود عمل لهم في الخارج مقابل أموال.

لم يشك الأهالي في المستريح الذي هيأ لهم الوسائل والطرق اللازمة لإقناعهم ومارس نشاطًا بدون ترخيص ليحصل منهم على أموال بدون أي إيصالات رسمية.

افتضاح أمر المستريح

مع مرور الوقت بدأ الأهالي ينتظرون يومًا بعد الآخر فرص السفر للعمل بالخارج وعقود العمل، لكن الرجل لم يفي بوعده.

مطالبة الأهالي برد المبالغ قابلها المستريح بالرفض، وتحداهم بسبب عدم وجود أي إيصالات رسمية تثبت ذلك، الامر الذي دفع الأهالي للتجمع من أجل إثبات حقوقهم.

الجدل المثار حول الرجل فضح خطته من أجل النصب على الأهالي والحصول على مبالغ أخرى من ضحايا آخرين، قبل ان يحرر الأهالي محضرًا للمستريح.

الأجهزة الأمنية تكشف الملابسات

أجهزة وزارة الداخلية على الفور كشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة إدكو بالبحيرة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج -على خلاف الحقيقة-.

نشاط إجرامي غير قانوني

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، حيث قام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه ، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

المواجهة والاعتراف

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه..

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.