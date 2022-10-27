السيطرة على حريق بمخزن خردة في البحيرة دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة على حريق نشب داخل مخزن خردة بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، أمام قرية أبوالدود التابعة لمركز أبو حمص، ومنع امتداد النيران للمناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق نشب داخل مخزن خردة بالبحيرة



تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بنشوب حريق في مخزن خردة بقرية أبو الدودبنطاق المركز، دون وقوع أي إصابات بشرية جراء الحريق.

حريق نشب داخل مخزن خردة بالبحيرة



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتم الدفع بعدد 7 سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطقالمجاورة دون وجود إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.