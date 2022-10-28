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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ خرافي .. قيمة غرامة كهربا عقب ارتفاع سعر الدولار

صدى البلد

يعاني محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي من صدمه عقب ارتفاع سعر الدولار صباح أمس الخميس 27-10 حيث وصل لـ 23.1 جنيه مصري وهو ما يضاعف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب .

وكان الزمالك قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتغريم كهربا 2 مليون و 400 ألف دولار بالإضافة لـ 5 % فائدة علي التأخير بداية من يونيو 2019 .

وعقب زياده قيمة الدولار أمام الجنيه تضاعفت الغرامة لتصل لـ 57 مليون جنيه 750 ألف جنيه مصري .

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وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمس الخميس 27-10-2022 بالبنوك المصرية، بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي والذي أدى إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % .

وكانت قضية كهربا قد حسمت لصالح الزمالك، حيث أن اللاعب مطالب بدفع مليوني دولار، بجانب فوائد الغرامة بنسبة 5% سنويًا تضاف من يونيو 2019.


وكان كهربا قد أصر على فسخ عقده مع الزمالك الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2022 الماضي، من طرف واحد، بيقين أن تعاقده لم يجدد في موعده وحدث شيء ما داخل اتحاد الكرة تسبب في توثيقه فيما يخالف الواقع، وبناء على ذلك لجأت إدارة النادي الأبيض للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية "كاس"، لتحسم القضية لصالح الزمالك.

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