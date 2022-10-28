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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جائزة كبرى .. مرتضى منصور يزف بشري سارة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

زف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة  للاعبي الفريق  قبل مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري .

 

وطالب مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك الاعبين بتقديم أفضل أداء اليوم لتحقيق الفوز و التتويج بالبطولة مشددا أن الزمالك وفر كافه سبل الراحة للفريق الأول .

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واكد أن هناك جائزه كبري للاعبين حال تحقيق الفوز بخلاف المكافآت المادية وهي حب الجماهير و اسعادهم .

وأضاف مرتضي منصور أن الزمالك حاليا يمتلك أفضل لاعبين بالإضافة للتعاقد مع صفقات جديدة على مستوي عالي.

 

وتابع أن الزمالك يمتلك أيضا مدرب عالمي مميز قادر على  قيادة الفريق لتحقيق الفوز. 

 

وأكمل أن الجماهير يجب أن تقدم نموذج جيد في التشجيع ودعم الفريق طوال ال ٩٠ دقيقة. 

 

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