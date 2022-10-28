عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلب أبيض.. سامي يشارك الجمهور صورة في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك المخرج محمد سامى، جمهوره صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلق محمد سامى على الصورة بوضع إيموشن قلب أبيض، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه. 

 

يذكر أن محمد سامي يقوم حاليا بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد “العمدة”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، وأحمد داش،وهيدى كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهرى، ومجدى، وطارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وقال محمد سامي، إن المسلسل ليس صعيديا، ولكن اسم العمدة مستوحى من اسم شخصية محمد رمضان في المسلسل «جعفر عبد الجواد العمدة»، مشيرا إلى أن سبب توقفهما عن التعاون في أعمال فنية مؤخرا يعود إلى انشغال كل منهما بأعمال تتعارض أوقات تصويرها، لكنهما قدما أعمالا فنية تركت علامات لدى المشاهد.

محمد رمضان محمد سامى احمد داش مي كساب اعمال فن إيمان العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

ترشيحاتنا

اليوم.. سيدات اليد يواجهن سويسرا بالدورة الدولية الودية بأسبانيا

نجم الأهلي السابق عن مباراة السوبر المصري: الزمالك أفضل

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

رسميا.. إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

رضا عبدالعال: نتيجة مباراة السوبر المصري تحدد مصير كولر

حصر الأجانب بالمدن.. خطة سورية لتطهير الحدود مع الأردن| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب مشاكل صحية.. تحذير من الإفراط في تناول الشاي الأخضر

نُقطة العريس قتله.. 3 رجال ينهالون بالشوم على ابن شقيقتهم لمطالبته بحق والدته

طريقة عمل العجة في البيت.. أحلى من المطاعم

شاهيناز في إطلالة ملفتة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ