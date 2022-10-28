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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة السوبر.. خبير تونسي يكشف نقاط القوة والضعف في الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

سلط التونسي مكرم الحزقي الخبير الكروي الضوء على مباراة السوبر المصري الذي يجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة.

ويلتقى في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدى نادي الزمالك فى مباراة السوبر المصري على ملعب استاد هزاع بن زايد فى الإمارات.

قال مكرم الحزقي لـ صدى البلد: كأس السوبر المصري الإختبار الحقيقي، في انتظار مستوى فني محترم جدا على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي.

وتابع: مباراة السوبر المصري تعتبر المواجهة الثامنة بين الفريقين (7) منها سابقة كانت (5) للأهلي و(2) للزمالك، والأخير يغيب عنه محمود حمدى الونش أفضل مدافع محوري عنده. 

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غياب ديانج 

وأضاف: فى مباراة السوبر المصري النادي الأهلي مدربه السويسري كولر يعتمد على طريقة 4.2.3.1 ويأتي آليو ديانج أبرز الغيابات والتعويل على حمدى فتحي وعمرو السولية يصبح مؤكد أمام خط الدفاع الزمالك.

واستطرد: الزمالك قبل مباراة السوبر المصري يتسم بالتنظيم الدفاعي، فريق يدافع بـ9 لاعبين خلف الكرة ويضيق المساحات يتمركز جيدا في العمق والأطراف وسرعة التحولات تتم من المحاور، إضافة إلى الاعتماد علي الكرات الثابتة هجوميا، والمدافعون يجيدون اللعب بالرأس، والموسم الماضي كانوا حاسمين في عدة مباريات، كما أن الكرات العرضية في المحور يحسنوا التعامل معها بجانب اللامركزية في الهجوم بتواجد الثلاثي 
إمام عاشور وأحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيرى الذى يحسن التمركز واللعب بالرأس إمكانياته تحسنت منذ إياب الموسم الماضي.

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زيزو الهداف 

ولفت إلى أن زيزو الهداف أفضل لاعب في الدوري 2021. 2022 ساهم بـ 26 هدفا في آخر 18 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 11 هدفا.

وعن النادي الأهلي قال: في مباراة السوبر المصري يظهر دور الظهيرين ومساهمتهما الفعالة في الشكل الهجومي عبر المميز علي معلول صاحب الـ 101 مساهمة، (40 هدفا و61 أسيست) فضلا عن أكرم توفيق قيمة ثابتة وعودته مكسب للفريق.

وأشار إلى أن الأجنحة في المراوغة والعرضيات والتمريرات والإنهاء يتميز بها النادي الأهلي إلى جانب أحمد عبد القادر و طاهر محمد القادرين على تسجيل الأهداف، 
وأيضا الكرات الثابتة الهجومية سجل منها الأهلي 6 هذا الموسم.

وأوضح أنه منذ تواجد المدرب بيتسو موسيماني وبداية مرحلة السويسرى مارسيل كولر ممتازين من الجانب الفني والتكتيكي والتمركز والتنفيذ وتحركات اللاعبين والضغط العالي المنظم والتمريرات البينية بإمتياز في اتجاه العمق. 

 

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