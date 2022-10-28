العثور على 16 جثة.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان الفلبين

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 31 قتيلًا.



ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في الفلبين ليلا إلى 31 قتيلا الجمعة، على ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدنا عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء الخميس، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي، على ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو.



وعثر عناصر الإنقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات وخمس جثث في بلدة أوبي .

