عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العثور على 16 جثة.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان الفلبين

فيضان
فيضان

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد ارتفاع حصيلة ضحايا  الفيضانات في الفلبين إلى 31 قتيلًا.


ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت مناطق في الفلبين ليلا إلى 31 قتيلا الجمعة، على ما أعلن مسؤول محلي.

واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدنا عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء الخميس، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي، على ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو.


وعثر عناصر الإنقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات وخمس جثث في بلدة أوبي .
 

حدوث فيضان الدفاع المدني امطار غزيرة ضحايا الفيضانات الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

روسيا تحشد 300 ألف جندي احتياطي للانضمام إلى هجوم موسكو في أوكرانيا

شاهد | جولة الرئيس السيسي في مدينة السيارات المتكاملة

بطيشة أو علام .. بديل أيمن الكاشف للتعليق على السوبر المصري

غدا.. الرئيس السيسي يحضر إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

10.7 مليون مستحق.. صرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة الثلاثاء

صلاة المرأة بالبنطلون الضيق.. هل تبطل ؟.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت ميرهان حسين في مأزق

تسبب سرطان الرحم.. احذري استخدام هذا النوع من منتجات فرد الشعر 

رغم تخطيه ربع مليون جنيه| خبير أزياء ينتقد فستان يسرا في قطر.. لهذه الأسباب

فيديو

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

أم الطرشة وروح اعتزل أو موت.. حكايات التنمر على الفنانين.. تعليق صوتي

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ