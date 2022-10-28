بشرى سارة.. ضحى متوافر بالأسواق ولا زيادة في أسعار الأرز السائب والمعبأ

يعد الأرز من الأكلات المفضلة عند كثير من المصريين وهو ضيف دائم على موائد الأكل المصرية، ويتداخل في غالبية واجباتهم اليومية.

ويوجد أنواع متعددة من الأرز ولكل نوع محبيه، الذين يتتبعون أسعاره أولا بأول، وهل هو يوجد في الأسواق بوفرة أم هناك نقص في الكميات المعروضة بالأسواق منه.

تحرك طفيف في أسعار الأرز بالأسواق

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، بالحديث عن تحرك طفيف في أسعار أرز ضحى أو نقص في المعروض، إضافة إلى نقص في عدد من أنواع أخرى من الأرز.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكل المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية.

ولفت المصيلحي - إلى استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها.

كما وجه المصيلحي- الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ يومي لكميات كبيرة من الأرز بالمجمعات ومتابعه ضخه فى مخازن شركات الجملة لصرفه لمنافذ صرف السلع التموينية.

ومن جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزير وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات بمتابعة توافر الأرز فى كل قطاعات البيع الغذائية للتأكد من التزام الكل ببيعه بالسعر المحدد.

تحديد السعر الجبري لـ الأرز بالسوق

ومن ناحيته، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة الضحى؛ بدأت في طرح كميات كبيرة من أرز الضحى في السوق المصري.

وأضاف رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن سعر أرز الضحى الذي أعلنته الشركة بقيمة 15 جنيهًا لجميع المواطنين، مؤكدا أن "السعر جاء طبقًا لـ قرار مجلس الوزراء، بتحديد سعر جبري لـ الأرز لا يتعدى 15 جنيهًا".

وفي هذا الإطار، يقول المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك مخزون متوافر من الأرز ولمدة 7 شهور، موضحا أن الأرز الحر يتواجد خارج البطاقات في 1300 فرع مجمع استهلاكي علي مستوي الجمهورية بسعر 14.75.

وأضاف عبد المنعم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار الأرز في الأسواق تصل إلى 15 جنيها والسائب 12 جنيها، معقبا: "طبقا لقرار دولة مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، سعر الأرز الكيلو السائب 12، والمعبأ لا يزيد عن 15 جنيها".

وأشار عبدالمنعم، إلى أن الأرز يكفي لمدة ٧ شهور وأيام بعده بالرغم من كثرة سحب المواطنين له وبالرغم من انه اكثر السلع استهلاكا.

المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين

الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية

ومن جانبه، قال مجدي الوليلى عضو شعبة الأرز، إن المعروض من الأرز متوافر ولكن ليس بكثرة خلال الفترة الحالية ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية بالتوزاي مع الإجراءات الحكومية للحفاظ على مستويات العرض والطلب.

وتتراوح أسعار الأرز ما بين 16 – 13 ألف جنيه للطن لدي التجار، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمس وتجاوزه 23 جنيها.

ومن ناحية أخرى، وينشر "صدى البلد" اسعار الارز بأنواعه، حيث صعدت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" أمس للطن بنحو 100 جنيه، لتسجل 9,900 جنيه.

والجدير بالذكر، أن أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ارتفعت ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه، مقارنة بسعره الأربعاء الماضي 9.400 جنيه، أي بمقدار زيادة 100 جنيه.

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا ليصل سعر الطن إلى 15,200 جنيه، كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 14,700 جنيه، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 16 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد نوفمبر 16.190 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.005 دولار، أي بنسبة 0.03%.