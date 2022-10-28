منسق حياة كريمة بالغربية : طلاب جامعة طنطا متحمسون للمشاركة في المبادرة الرئاسية

قالت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، إنه تم البدء فى الندوات التوعوية لطلاب جامعة طنطا يوم 9 أكتوبر.

وأضافت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أعقب الندوات تنظيم زيارة ميدانية للطلاب لقرى حياة كريمة يوم 17 أكتوبر، حتى يتسنى للطلاب أن يشاهدوا على أرض الواقع ما تعرفوا عليه عن المبادرة خلال الندوات التوعوية".

وأوضحت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية،: "بعد ذلك بدأنا نتجول بين كليات جامعة طنطا لتعريف الطلاب بأنشطة مبادرة حياة كريمة"، وفعاليات المبادرة، وكان هناك تجاوب كبير من الطلاب".

وأشارت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، إلى أن الطلاب لديهم حماس كبير للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" سواء من خلال الأفكار، أو العمل التطوعي.

