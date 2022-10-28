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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منسق حياة كريمة بالغربية : طلاب جامعة طنطا متحمسون للمشاركة في المبادرة الرئاسية

طلاب طنطا
طلاب طنطا

قالت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، إنه تم البدء فى الندوات التوعوية لطلاب جامعة طنطا يوم 9 أكتوبر.

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وأضافت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أعقب الندوات تنظيم زيارة ميدانية للطلاب لقرى حياة كريمة يوم 17 أكتوبر، حتى يتسنى للطلاب أن يشاهدوا على أرض الواقع ما تعرفوا عليه عن المبادرة خلال الندوات التوعوية".

وأوضحت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية،: "بعد ذلك بدأنا نتجول بين كليات جامعة طنطا لتعريف الطلاب بأنشطة مبادرة حياة كريمة"، وفعاليات المبادرة، وكان هناك تجاوب كبير من الطلاب".

وأشارت الدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، إلى أن الطلاب لديهم حماس كبير للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" سواء من خلال الأفكار، أو العمل التطوعي.
 

منسق حياة كريمة طلاب جامعة طنطا جامعة طنطا المبادرة الرئاسية الدكتورة زينب سامي الندوات الندوات التوعوية

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